Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesi, Peşaver Ordu Devlet Okulu saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesi, 2014'te Peşaver Ordu Devlet Okuluna (APS) yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenler için Ankara'da anma töreni düzenledi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yusuf Cüneyd ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 2014'te Pakistan'ın Peşaver kentindeki APS'ye yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden çocuklar ve personel için Ankara'daki APS Peşaver Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Büyükelçi Cüneyd, Türk yetkililere gösterdikleri dayanışma ve terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısını canlı tutmaları dolayısıyla teşekkür ederek, " Pakistan'ın en büyük zulmü bu saldırıyla yaşadığını" belirtti.

O günden bu yana terörle mücadele kararlılıklarının daha da güçlendiğini vurgulayan Cüneyd, silahlı kuvvetlerin teröre karşı başarılı operasyonlar yürüttüğünü kaydetti.

Cammu Keşmir konusuna ve bölgede yaşanan sorunlara değinen Cüneyd, "Keşmir konusundaki ilkeli duruşları ve Keşmir halkının devredilemez kendi kaderini tayin etme hakkına verdikleri destek için Türkiye liderlerine ve halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan da Türkiye'nin Pakistan'la güçlü dayanışmasını yineleyerek, terör saldırısını kınadı ve hiçbir şeyin bu insanlık dışı eylemi haklı çıkaramayacağını söyledi.

Özarslan, Türk halkının terörle mücadele başta olmak üzere hayatın her alanında Pakistanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Törende Büyükelçi Cüneyd, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mirza ve diğer yetkililerle APS Peşaver Şehitleri Anıtı'na çelenk koydu.