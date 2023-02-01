Pakistan'daki İntihar Saldırısında Ölü Sayısı 100'e Yükseldi
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İSLAMABAD, 1 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde Pazartesi günü bir camide meydana gelen intihar saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükselirken 200'den fazla kişi yaralandı.
İSLAMABAD, 1 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde Pazartesi günü bir camide meydana gelen intihar saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükselirken 200'den fazla kişi yaralandı.
Hayatını kaybedenlerin neredeyse tamamını polis, polis departmanının üniformasız personeli ya da onların ziyaretçileri ve aileleri oluşturuyor.
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de insanlar patlamada hayatını kaybeden bir kişinin cenazesine katılıyor, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel