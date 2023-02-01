Pakistan'daki İntihar Saldırısında Ölü Sayısı 100'e Yükseldi Güncel Haberler İSLAMABAD, 1 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde Pazartesi günü bir camide meydana gelen intihar saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükselirken 200'den fazla kişi yaralandı. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de bir camide meydana gelen patlamanın ardından kurtarma ekipleri hayatını kaybedenleri arıyor, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) İSLAMABAD, 1 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde Pazartesi günü bir camide meydana gelen intihar saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükselirken 200'den fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin neredeyse tamamını polis, polis departmanının üniformasız personeli ya da onların ziyaretçileri ve aileleri oluşturuyor. Pakistan'ın kuzeybatısndaki Peşaver'de meydana gelen patlamanın ardından insanlar hayatını kaybeden bir kişinin cenazesine katılıyor, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de meydana gelen patlamanın ardından güvenlik görevlileri bir caminin avlusunda toplanıyor, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de kurtarma ekipleri hayatını kaybeden bir kişinin cesedini patlama alanından dışarı taşıyor, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua) Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de kurtarma ekipleri patlama alanında kurbanları arıyor, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua) Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de meydana gelen patlamanın ardından bir çocuk hastanenin önünde ağlıyor, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua) Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de meydana gelen patlamanın ardından güvenlik görevlileri camiyi denetliyor, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de insanlar patlamada hayatını kaybeden bir kişinin cenazesine katılıyor, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Pakistan İntihar Güncel Haberler

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