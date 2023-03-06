Pakistan'daki İntihar Saldırısında 9 Polis Öldü Güncel Haberler BOLAN, 6 Mart (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Bolan bölgesindeki patlama alanında toplanan güvenlik güçleri, 6 Mart 2023. BOLAN, 6 Mart (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Bolan bölgesindeki patlama alanında toplanan güvenlik güçleri, 6 Mart 2023. Pakistanlı yetkililer Pazartesi günü ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir intihar bombacısının polis aracına çarpması sonucu dokuz güvenlik personelinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Pakistan İntihar Güncel Haberler

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