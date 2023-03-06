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Pakistan'daki İntihar Saldırısında 9 Polis Öldü

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Pakistan'daki İntihar Saldırısında 9 Polis Öldü

BOLAN, 6 Mart (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Bolan bölgesindeki patlama alanında toplanan güvenlik güçleri, 6 Mart 2023.

BOLAN, 6 Mart (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Bolan bölgesindeki patlama alanında toplanan güvenlik güçleri, 6 Mart 2023.

Pakistanlı yetkililer Pazartesi günü ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir intihar bombacısının polis aracına çarpması sonucu dokuz güvenlik personelinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Pakistan İntihar Güncel Haberler

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