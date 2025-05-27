Pakistan'daki Fırtına ve Yağışlar Can Kaybını 25'e Yükseltti
Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, yaralı sayısı ise 160'ı aştı. Eyalette çok sayıda ev çökmüş ve elektrik kesintileri yaşanmıştır.
- Pakistan'da etkili olan fırtına ve yağışlarda can kaybı 25'e yükseldi
LAHOR - Pakistan'ın Pencap eyaletini vuran fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, yaralı sayısı ise 160'ı aştı.
Pakistan'ın Pencap eyaletini vuran şiddetli fırtınanın bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililer, 25 Mayıs'tan bu yana devam fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle can kaybının 25'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının ise 160'ı aştığını ifade etti. Fırtına ve yağışlar sonucu, çok sayıda evde çökme meydana geldiğini aktaran yetkililer, bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel