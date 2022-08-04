Pakistan'daki el bombalı saldırıda bir kişi öldü Pakistan'ın Belucistan eyaletinde işlek bir caddede düzenlenen el bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde işlek bir caddede düzenlenen el bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinde işlek bir caddede Pakistan bayrağı satılan bir dükkana el bombasıyla saldırı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı. Ketta'da Turbat Stadyumu'nun dışında 30 Temmuz'da düzenlenen el bombalı saldırıda biri polis 4 kişi yaralanmıştı. Güncel AA / Muhammet Nazım Taşcı Pakistan Ketta Güncel Haberler

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