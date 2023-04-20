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Pakistan'daki Çinli Şirketlerden İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı

Pakistan'daki Çinli Şirketlerden İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı

Güncel Haberler

İSLAMABAD, 20 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Tüm Pakistan Çin İşletmeleri Birliği'nin (APCEA) yardım erzaklarını taşıyan bir kadın, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

İSLAMABAD, 20 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Tüm Pakistan Çin İşletmeleri Birliği'nin (APCEA) yardım erzaklarını taşıyan bir kadın, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pakistan Güncel Haberler

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