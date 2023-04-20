Pakistan'daki Çinli Şirketlerden İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı
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İSLAMABAD, 20 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Tüm Pakistan Çin İşletmeleri Birliği'nin (APCEA) yardım erzaklarını taşıyan bir kadın, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)
İSLAMABAD, 20 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Tüm Pakistan Çin İşletmeleri Birliği'nin (APCEA) yardım erzaklarını taşıyan bir kadın, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel