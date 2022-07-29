Pakistan'daki çatışmada 6 saldırgan etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pakistan'daki çatışmada 6 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'daki çatışmada 6 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kech bölgesinde güvenlik güçlerinin, 6 saldırganı etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kech bölgesinde güvenlik güçlerinin, 6 saldırganı etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, saldırganların Kech bölgesinden, Belucistan eyaletine bağlı Panjgur'a doğru hareket halinde olduğu ve gruba müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 6 saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bir askerin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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