Pakistan'daki çatışmada 6 saldırgan etkisiz hale getirildi Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kech bölgesinde güvenlik güçlerinin, 6 saldırganı etkisiz hale getirdiği bildirildi. Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kech bölgesinde güvenlik güçlerinin, 6 saldırganı etkisiz hale getirdiği bildirildi. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, saldırganların Kech bölgesinden, Belucistan eyaletine bağlı Panjgur'a doğru hareket halinde olduğu ve gruba müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmada 6 saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bir askerin ise hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı. Güncel AA / Muhammet Nazım Taşcı Güncel Haberler

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