Pakistan'daki çatışmada 6 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmada 6 militan etkisiz hale getirildi, 1 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva'nın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmada 6 militanın etkisiz hale getirildiği, 1 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, ???????militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.