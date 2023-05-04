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Pakistan'daki çatışmada 3 militan etkisiz hale getirildi, 6 asker öldü

Pakistan'daki çatışmada 3 militan etkisiz hale getirildi, 6 asker öldü

Güncel Haberler

Pakistan'ın kuzeydoğusunda çıkan çatışmada 3 militan öldürüldü, 6 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın kuzeydoğusunda çıkan çatışmada 3 militan öldürüldü, 6 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinde, güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 3 militanın etkisiz hale getirildiği, 6 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde, son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde, 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis olmak üzere, 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 polis ölmüştü.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel

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