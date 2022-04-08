Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi
AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada, 2 asker öldü, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada, 2 asker öldü, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan'ın Singi bölgesinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada 2 askerin öldüğü, 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel