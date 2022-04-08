Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
 - Güncelleme:
Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada, 2 asker öldü, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada, 2 asker öldü, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan'ın Singi bölgesinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 2 askerin öldüğü, 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Pakistan, Çatışma, Asker, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title