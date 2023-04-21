Pakistan'daki Afgan mülteciler, Ramazan Bayramı'na buruk giriyor

Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın dışındaki kampta yaşayan Afgan mülteciler, zor şartlar ve ekonomik problemler sebebiyle Ramazan Bayramı'na buruk giriyor.

Eski Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgalinin hemen ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın dışında kurulan Afgan Basti Kampı'nda yaklaşık 30 bin kişi yaşıyor.

Kampta yaşayanların 1990'ların sonuna doğru Afganistan'a dönmeyi planladığı sırada, 7 Ekim 2001'de başlayan ABD işgali, daha fazla Afgan'ın çevre ülkelere göç etmesine sebep oldu. Bu durum, Afgan Basti Kampı'ndaki mültecilerin sayısının da artmasına yol açtı.

Ülkenin en modern şehri İslamabad'a kısa bir mesafede bulunan Afgan Basti Kampı olumsuz çevre koşullarıyla dikkati çekiyor.

Kampta asfalt yol bulunmuyor. Özellikle muson döneminde yağan yağmurlar, kamp sakinlerini çamur içinde yaşamak zorunda bırakıyor.

Pis suların, dar sokak aralarında aktığı kampta, su ve kanalizasyon altyapısı da bulunmuyor. Yolların çevresi kirli su ve çöplerle dolu durumda.

Kampta elektrik altyapısı olmadığı gibi evlerden çıkan atık sular, evlerin altına açılan bir delikten toprak yollara akıyor. Bu durum başta buralarda oynayan çocuklar olmak üzere kamp sakinlerinin sağlığına yönelik ciddi tehdit oluşturuyor.

Su ihtiyaçları da camilerden veya kuyulardan taşıma yoluyla karşılanıyor.

Burada yaşayan mültecilerin çoğu, başkentte çeşitli sektörlerde gündelik işlerde çalışıyor.

Bayrama buruk giriliyor

Kamptaki camilerden birinde imamlık yapan Nasir Ahmed, Afgan mültecilerin yaşadıkları şartların zorluğuna işaret ederek, ekonomik zorluklar da buna eklenince bayramın buruk karşılandığını söyledi.

Uzun yıllardır kampta kaldıklarını belirten Mahmud Din ise içerisinde bulundukları şartlar sebebiyle bayram coşkusunu tam yaşayamadıklarını ifade etti.

Din, bir yandan ülkede artan enflasyon diğer yandan kamptaki şartların kendileri için zorlayıcı olduğunu dile getirerek, "Şartlarımız belli. Bayram geldi ancak 'ne yapacağız' diye düşünüyoruz." dedi.

Ekonomik olarak zorlandıklarına işaret eden Din, "Ramazan Bayramı'na ulaştık fakat bazı ailelerde çalışan kimse yok. Onların durumu çok daha zor." diye konuştu.

Din, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) yardımlarının yetersiz olduğunu dile getirerek, "20-30 kişiye yetecek yardım getiriyorlar. Fotoğraf çekip gidiyorlar. Burada binlerce kişi yaşıyor." ifadelerini kullandı.

3 milyon Afgan mülteci

BMMYK verilerine göre, 2022 sonu itibarıyla Pakistan'da 1 milyon 300 binden fazla kayıtlı Afgan mülteci bulunuyor. Bu mültecilerden 691 bini Hayber Pahtunhva, 318 bini de Belucistan eyaletinde yaşıyor. Kalan mülteciler de ülkenin diğer eyalet ve bölgelerinde hayatlarını sürdürüyor.

Pakistan hükümeti ise kayıt dışı olanlarla birlikte Afgan mültecilerin sayısının 3 milyon civarında olduğunu belirtiyor.

Pakistan'daki Afgan mültecilerin yüzde 69'u kent ve kent çevrelerindeki varoş bölgelerde yaşarken geri kalanı ise kendileri için kurulan 54 mülteci kampında hayat sürüyor.

Bu kamplardan 43'ü Afganistan'a sınır komşusu Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunuyor.