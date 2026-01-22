Pakistan'daki deprem sonrası yaşanan artçı sarsıntı ve heyelanlar yüzlerce kişiyi yerinden etti

Pakistan'ın kuzeyindeki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntı ve heyelanlar, bölgede bulunan yüzlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.

Yerel yetkililerin açıklamalarına göre, 19 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların sürmesi ve toprak kaymalarının yaşanması nedeniyle neredeyse tüm yerleşim alanları boşaltıldı ve yüzlerce kişi yerinden oldu.

Yetkililer, depremin etkili olduğu Chipursan Vadisi'nde bulunan 250'den fazla evin yıkıldığını ya da hasar gördüğünü bildirdi.

Yerel bir sivil toplum kuruluşunda görevli Qurban Hussain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artçıların devam etmesi nedeniyle kısmen hasar gören evlere dönülemediğini, heyelan riskinin halkı tedirgin ettiğini aktardı.

Hussain, "Şu anda çok az kişi evlerinde kalabiliyor. Kadınlar ve çocuklar başta halkın büyük bölümü, olumsuz hava koşullarına rağmen çadırlarda kalıyor." dedi.

Gilgit-Baltistan eyalet yönetimi sözcüsü Şabbir Mir de depremden etkilenen bölgelere ulaşımı sağlayan yolların tamamen açıldığını, afetzedelere çadır ve gıda yardımının ulaştırıldığını belirtti.

Mir, hükümetin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü ve depremden etkilenen vatandaşlara gerekli desteğin sağlanacağını kaydetti.

Pakistan'da 19 Ocak'ta, Gilgit-Baltistan, Peşaver ve Hayber Pahtunhva eyaletlerini etkileyen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssünün Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde olduğu belirtilmişti.