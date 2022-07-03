Pakistan'da yolcu otobüsünün vadiye devrilmesi sonucu 19 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da yolcu otobüsünün vadiye devrilmesi sonucu 19 kişi öldü

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
 - Güncelleme:
Pakistan'da yolcu otobüsünün vadiye devrilmesi sonucu 19 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün vadiye devrilmesi sonucu en az 19 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün vadiye devrilmesi sonucu en az 19 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinden Ravalpindi'ye doğru yola çıkan otobüs, henüz belirlenemeyen bir sebeple Shirani bölgesinde vadiye devrildi.

Kazada en az 19 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yetkililer, otobüste 35 kişinin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Başbakan Şahbaz Şerif, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Pakistan Ketta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title