Pakistan'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 8 ölü, 26 yaralı

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 2'si asker 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen henüz yok.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si asker 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Dawn gazetesindeki habere göre, Gilgit-Baltistan'ın Çilas bölgesinde Karakurum kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 2'si asker 8 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Silahlı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.