Pakistan'da yolcu otobüsüne saldırıyla bağlantılı 17 şüpheli gözaltına alındı

Pakistan'da Gilgit-Baltistan'ın Çilas bölgesinde 2 Aralık'ta gerçekleşen yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı olarak 17 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlar devam ediyor.

Pakistan'da 2 Aralık'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gilgit-Baltistan'ın Çilas bölgesinde 2'si asker 10 kişinin ölümüne ve 25 kişinin yaralanmasına yol açan yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırının ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlar sürüyor.

Gilgit-Baltistan'ın çeşitli bölgelerinde güvenlik güçleri, bugüne kadar saldırıyla ilişkili 17 kişiyi gözaltına aldı.

Otobüs firmaları seferleri askıya aldı

Öte yandan, saldırının ardından otobüs firmaları, Ravalpindi'den Gilgit-Baltistan'a seferleri askıya alarak, araçların ve yolcuların güvenliklerinin sağlanmasını talep etti.

Pakistan Ulaştırma Refah Derneği Genel Sekreteri Malik Şahbaz, Ravalpindi'den Gilgit-Baltistan'ın 10 bölgesine her gün 150-200 otobüsün sefer düzenlediğine dikkati çekerek, güvenlik talepleri karşılanana kadar seferlerin başlamayacağını bildirdi.

Gilgit-Baltistan'ın Çilas bölgesinde Karakurum kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsüne 2 Aralık'ta silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, 2'si asker 10 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Silahlı saldırıyı üstlenen olmamıştı.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.