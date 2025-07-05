Pakistan'da Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 6 Ölü, 18 Yaralı

İSLAMABAD, 5 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde cumartesi sabahı bir yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Polis kaynaklarının Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre kaza yerel saatle 07.00 sularında Muzaffargarh'a giden bir otobüsün bir tırla çarpışması sonucu meydana geldi.

Kurtarma yetkililerinden alınan bilgilere göre, hayatını kaybedenler arasında iki erkek, iki kadın ve iki çocuk bulunuyor.

Kaynaklar yaralanan kişiden durumu ağır olan 8'inin tedavi için yakınlardaki Multan ilçesine sevk edildiğini, diğer 10 kişinin ise Muzaffargarh'taki Bölge Merkez Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.

Olay yerine hızla ulaşan 1122 kurtarma ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirerek yaralılara yardım etti.

Kaynaklar, kaza nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.