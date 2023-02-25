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Pakistan'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi öldü

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Pakistan'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi öldü

Pakistan'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Pakistan'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap eyaletine bağlı Rahim Yar Han bölgesinde günün erken saatlerinde yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı.

Kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Pakistan'da yetersiz kara yolu altyapısı ve kurallara uyulmaması sebebiyle sıklıkla ölümcül trafik kazaları yaşanıyor.

Gilgit Baltistan bölgesinde 2 Şubat'ta otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 25 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Pakistan Güncel Haberler

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