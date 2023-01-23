Pakistan'da ulusal şebekedeki arıza ülke genelinde elektrik kesintisine yol açtı Güncel Haberler Pakistan'da ulusal şebekedeki arıza sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Pakistan'da ulusal şebekedeki arıza sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ulusal şebekedeki arızanın kesintiye yol açtığı belirtildi. Bakanlık, kesintinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Aralarında başkent İslamabad, Karaçi, Lahor ve Peşaver'in bulunduğu çok sayıda şehre elektrik verilemiyor. Enerji Bakanı Hurram Dastagir, 12 saat içinde ülke genelindeki kesintinin giderileceğini kaydetti. Pakistan'da zayıf altyapı ve bakım standartları sebebiyle elektrik kesintileri sık sık yaşanıyor. Güney Asya ülkesinde 13 Ekim 2022'de elektrik iletim sistemindeki arıza sebebiyle Pakistan'ın güneyindeki birçok kente enerji temin edilememişti. Kaynak: AA / Güncel Pakistan Güncel Haberler

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