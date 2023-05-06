Pakistan'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı

Pakistan'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı.

Pakistan'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı.

Pakistan'daki Türk seçmenler, başkent İslamabad ile Lahor ve Karaçi kentlerinde, yerel saat ile 09.00'dan itibaren, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ile Lahor ve Karaçi Başkonsolosluklarının önünde sabah saatlerinde oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.

Ülkenin üç şehrindeki Türk seçmenler, 6-7 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 09.00-21.00 saatlerinde oy verebilecek.

Pakistan'da ilk defa sandıklar kuruldu

Türkiye'deki bir seçim için ilk defa sandıkların kurulduğu Pakistan'da, 1200'ün üzerinde kayıtlı seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'da ilk defa Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi yapıldığını belirterek, ülkedeki gurbetçilerin vatandaşlık haklarını yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Paçacı, oy verme işleminin yarın tamamlanmasının ardından sandıkların 8 Mayıs sabahı Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.