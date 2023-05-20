Pakistan'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı

Pakistan'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemlerine başlandı.

Pakistan'daki Türk seçmenler, başkent İslamabad ile Lahor ve Karaçi kentlerinde, yerel saat ile 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ile Lahor ve Karaçi Başkonsolosluklarının önünde sabah saatlerinde oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.

Ülkenin üç şehrindeki Türk seçmenler, 20-21 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 09.00-19.00 arasında oy verebilecek.

Pakistan'da 1232 Türk seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemlerinin sükunetle ve demokrasi şöleninin bir parçası olarak devam ettiğini söyledi.

Paçacı, yarın oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy pusulalarının Türkiye'ye gönderileceğini belirtti.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023