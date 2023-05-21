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Pakistan'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi için oy kullanma işlemi sona erdi

Pakistan'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi için oy kullanma işlemi sona erdi

Güncel Haberler

Pakistan'da Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Pakistan'da Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Pakistan'daki seçmenler, İslamabad Büyükelçiliği ile Lahor ve Karaçi Başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda 20-21 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy kullanma işleminin bugün yerel saatle 19.00'da tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Oy pusulaları, 23 Mayıs'ta hava yoluyla Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

Pakistan'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 1232 Türk vatandaşı bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

28 Mayıs Seçimi Pakistan Türkiye Güncel Haberler

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