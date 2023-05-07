Pakistan'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Pakistan'da, Türkiye'de ?14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sonra erdi.

Pakistan'da, Türkiye'de ? 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sonra erdi.

Pakistan'daki Türk seçmenler, İslamabad Büyükelçiliği ile Lahor ve Karaçi Başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda 6-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00'de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Oy pusulaları, yarın sabah hava yoluyla Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

Pakistan'da 1200'ün üzerinde seçmen bulunuyor.