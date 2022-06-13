Pakistan'da Türk mezunların kurduğu STK 60 su kuyusu açtı Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu sivil toplum örgütü (STK) Pakistan Mezun ve Mensupları Derneğinin (PAMDER) Muzaffergarh şehrinde açtığı 60 su kuyusuyla bölge halkı temiz suya kavuştu. Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu sivil toplum örgütü (STK) Pakistan Mezun ve Mensupları Derneğinin (PAMDER) Muzaffergarh şehrinde açtığı 60 su kuyusuyla bölge halkı temiz suya kavuştu. Derneğin Pakistan Koordinatörü Talha Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muzaffergarh'ın çeşitli köylerinde bağışçıların desteğiyle açtıkları 60 kuyuyla bölge halkını temiz suya kavuşturduklarını söyledi. Öte yandan Uğurlu, kuyu açtıranlar arasında sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu bilgisini paylaşarak, Tatlıses'in Pakistan'daki farklı sosyal projelere destek vereceğini aktardı. PAMDER, daha önce de Muzaffergarh'ta çok sayıda su kuyusu açmıştı. Kurak iklime sahip Muzaffergarh'ta mayıs, haziran ve temmuzda ortalama sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Pakistan su Güncel Haberler

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