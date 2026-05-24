Pakistan'da demir yolu hattında meydana gelen patlamada 23 kişi öldü

Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde demir yolu hattında meydana gelen patlamada en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

Geo News kanalının haberine göre, eyaletin Ketta kentinde demir yolu hattında patlama meydana geldi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan polis kaynakları, yalnız hareket ettiği değerlendirilen bir saldırganın, askeri personel taşıyan trene patlayıcı yüklü araçla demir yolu hattı üzerinde çarptığını söyledi.

Polis, patlamanın trenin kentin kışla bölgesine doğru ilerlediği sırada meydana geldiğini belirtti.

Olayda en az 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 kişinin de yaralandığını kaydeden polis, demir yoluna yakın çok sayıda ev ile aracın zarar gördüğünü bildirdi.

Patlamanın ardından bölgede silah sesleri duyuldu, Ketta'daki devlet hastanelerinde acil durum ilan edildi.

Demir yolu yetkilileri, Peşaver seferini yapan Jaffar Express treninin, güvenlik gerekçesiyle Ketta Tren İstasyonu'nda durdurulduğunu kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beluçistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını savunan Beluçistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıyı üstlendiği belirtiliyor.