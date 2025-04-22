Pakistan'da Trafik Kazasında 13 Kişi Hayatını Kaybetti

İSLAMABAD, 22 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinde pazartesi gecesi meydana gelen trafik kazasında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Yerel polis kaynaklarına göre, 30'dan fazla yolcu taşıyan minibüs Jamshoro bölgesinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada ölen ve yaralananların, bölgede hasat mevsimi nedeniyle buğday tarlalarında çalıştıktan sonra evlerine dönen yolcular olduğu bildirildi.

Polis, ölenler arasında dört çocuğun da bulunduğunu ve yaralı yolcular arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

Kurtarma ekipleri ve yerel halk acil müdahaleye yardımcı olmak için hızlıca olay yerine ulaştı.

Yaralanan tüm yolcular yakındaki bir hastaneye sevk edilirken, yaralılar arasında durumu kritik olanların da bulunması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatırken, ilk raporlar sürücünün olası bir fren arızası nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini gösteriyor.

Pakistan'da genellikle zayıf altyapı, ihmal ve trafik kurallarının uygulanmaması nedeniyle sık sık trafik kazaları meydana geliyor.