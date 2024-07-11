Pakistan'da trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti
Pakistan kontrolündeki Keşmir'de meydana gelen trafik kazasında bir minibüs uçuruma yuvarlanarak 13 kişi hayatını kaybetti. Kazanın sebepleri arasında yolların bakımsızlığı, yol güvenlik kurallarının ihlali ve dikkatsiz araç kullanımı yer alıyor.
ÇEKİM TARİHİ: 10 Temmuz 2024
Trafik kazasının meydana geldiği alandan çeşitli görüntüler
Pakistan kontrolündeki Keşmir'de Çarşamba günü meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.
Kurtarma örgütü Rescue 1122 yayımladığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Keşmir'in Neelum ilçesinde meydana gelen kazada, bir yolcu minibüsü sürücüsünün bölgedeki dağlık arazide keskin bir virajı almaya çalıştığı esnada minibüsün uçuruma yuvarlandığı belirtildi.
Pakistan'da yolların bakımsızlığı, yol güvenlik kurallarının ihlali ve dikkatsiz araç kullanımı nedeniyle trafik kazaları sıklıkla meydana geliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.(XHTV)