Pakistan'da Trafik Kazası: 7 Ölü

İSLAMABAD, 22 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Cumartesi günü sabah erken saatlerde bir treyler eyaletin Lodhran ilçesinde yol kenarında bulunan gecekondu mahallesinde kaza yaptı.

İlk belirlemelere göre şoförün direksiyon başında uyuyakalmasıyla TIR gecekondu mahallesindeki evlere çarpmaya başladı.

Hayatını kaybedenlerin 4'ünün kadın ve 3'ünün çocuk olduğu belirtildi. Polis, kazadan yaralı olarak kurtulan şoförün diğer yaralılar ile birlikte yakınlardaki bir hastaneye sevk edildiğini ve şoför hariç tüm yaralıların gecekondu mahallesi sakinlerinden oluştuğunu bildirdi.