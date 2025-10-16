Haberler

Pakistan'da Trafik Kazası: 15 Ölü, 8 Yaralı

Güncelleme:
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralıların durumu kritik durumda.

İSLAMABAD, 16 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen trafik kazasında en az 15 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Kurtarma kuruluşu Rescue 1122'nin sözcüsü Bilal Faizi, Xinhua'ya yaptığı açıklamada kazanın çarşamba günü akşam saatlerinde Malakand ilçesinde bir kamyonun otoyolda keskin virajı alırken devrilmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

Faizi, yaşamını yitiren ve yaralananların kamyonla Swat bölgesine seyahat eden göçebe bir ailenin erkek, kadın ve çocuk fertlerinden oluştuğunu söyledi.

Sözcü, kurtarma ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine intikal ederek, otoyol polisi ve diğer personelle birlikte çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
