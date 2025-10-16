Pakistan'da Trafik Kazası: 15 Ölü, 8 Yaralı

İSLAMABAD, 16 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen trafik kazasında en az 15 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Kurtarma kuruluşu Rescue 1122'nin sözcüsü Bilal Faizi, Xinhua'ya yaptığı açıklamada kazanın çarşamba günü akşam saatlerinde Malakand ilçesinde bir kamyonun otoyolda keskin virajı alırken devrilmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

Faizi, yaşamını yitiren ve yaralananların kamyonla Swat bölgesine seyahat eden göçebe bir ailenin erkek, kadın ve çocuk fertlerinden oluştuğunu söyledi.

Sözcü, kurtarma ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine intikal ederek, otoyol polisi ve diğer personelle birlikte çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.