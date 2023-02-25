Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da Trafik Kazası: 13 Ölü, 20 Yaralı

Güncel Haberler

Pakistan'da Trafik Kazası: 13 Ölü, 20 Yaralı

İSLAMABAD, 25 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusunda yer alan Pencap eyaletinde Cumartesi günü erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

İSLAMABAD, 25 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusunda yer alan Pencap eyaletinde Cumartesi günü erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Bölge emniyetinden polis memuru Rizwan Umar Gondal yerel medyaya yaptığı açıklamada kazanın, eyaletin Rahim Yar Khan bölgesinde Rukanpur yakınlarında M-5 otoyolunda meydana geldiğini söyledi.

Gondal, otoyolda lastiği patlayan bir minibüsün devrildiğini, bu sırada hızla gelen bir yolcu otobüsü ve cipin minibüsle çarpışması sonucu olay yerinde 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaralılar ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri olay yerine gelen kurtarma ekipleri ve devriye polisi tarafından yakındaki bir hastaneye götürüldü.

Hastane yetkilileri, yaralıların çoğunun durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Pakistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title