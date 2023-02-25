Pakistan'da Trafik Kazası: 13 Ölü, 20 Yaralı

İSLAMABAD, 25 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusunda yer alan Pencap eyaletinde Cumartesi günü erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

İSLAMABAD, 25 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusunda yer alan Pencap eyaletinde Cumartesi günü erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Bölge emniyetinden polis memuru Rizwan Umar Gondal yerel medyaya yaptığı açıklamada kazanın, eyaletin Rahim Yar Khan bölgesinde Rukanpur yakınlarında M-5 otoyolunda meydana geldiğini söyledi.

Gondal, otoyolda lastiği patlayan bir minibüsün devrildiğini, bu sırada hızla gelen bir yolcu otobüsü ve cipin minibüsle çarpışması sonucu olay yerinde 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaralılar ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri olay yerine gelen kurtarma ekipleri ve devriye polisi tarafından yakındaki bir hastaneye götürüldü.

Hastane yetkilileri, yaralıların çoğunun durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediyor.