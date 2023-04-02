Pakistan'da toprak kayması nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı
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Pakistan'ın Belucistan ile Hayber Pahtunhva eyaletini birbirine bağlayan N-50 kara yolunda şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı, 7 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan ile Hayber Pahtunhva eyaletini birbirine bağlayan N-50 kara yolunda şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı, 7 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan ile Hayber Pahtunhva'yı birbirine bağlayan N-50 kara yolunda şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Yetkililer, toprak kayması nedeniyle 200'den fazla aracın yolda mahsur kaldığını, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yolun açılması için çalışmaların başlatıldığını belirten yetkililer, bunun 30 saatten fazla süreceğini kaydetti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yola çok sayıda kaya parçasının düştüğü, vatandaşların da kara yolunun çevresinde beklediği görüldü.