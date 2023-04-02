Üye Girişi
Haberi Paylaş
Pakistan'da toprak kayması nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı

Pakistan'da toprak kayması nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı

Güncel Haberler

Pakistan'ın Belucistan ile Hayber Pahtunhva eyaletini birbirine bağlayan N-50 kara yolunda şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı, 7 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan ile Hayber Pahtunhva eyaletini birbirine bağlayan N-50 kara yolunda şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı, 7 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan ile Hayber Pahtunhva'yı birbirine bağlayan N-50 kara yolunda şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, toprak kayması nedeniyle 200'den fazla aracın yolda mahsur kaldığını, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yolun açılması için çalışmaların başlatıldığını belirten yetkililer, bunun 30 saatten fazla süreceğini kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yola çok sayıda kaya parçasının düştüğü, vatandaşların da kara yolunun çevresinde beklediği görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Pakistan Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title