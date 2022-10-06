Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da tır ve otobüsün çarpışması sonucu 10 kişi öldü

Güncel Haberler

Pakistan'da tır ve otobüsün çarpışması sonucu 10 kişi öldü

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yolcu otobüsü ve tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yolcu otobüsü ve tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap'tan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü Sindh eyaletinin San bölgesinde tırla çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Ölenler arasında tır ve otobüs şoförü de bulunuyor.

Pakistan İstatistik Bürosu verilerine göre, geçen sene ülkede meydana gelen 10 bin 379 trafik kazasında 4 bin 566 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Pakistan Karaçi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title