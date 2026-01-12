Haberler

Pakistan'da düzenlenen operasyonlarda 8 militan etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 8 militan etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah ve teçhizat ele geçirildi. Bölgedeki terör problemleri devam ediyor.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 8 militanın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Geo News'un haberine göre, Hayber Pahtunhva polisi ve Terörle Mücadele Dairesi (CTD) eyaletin farklı bölgelerinde ortak operasyonlar düzenledi.

Polis, operasyonlarda 8 militanın etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda silah ve teçhizat ele geçirildiğini açıkladı.

-? ? Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
