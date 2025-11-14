Pakistan'da Terör Saldırısı Bağlantılı 4 Militan Yakalandı

Pakistan, başkent İslamabad'da 11 Kasım'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin Pakistan Talibanı (TTP) bağlantılı 4 militanın yakalandığını bildirdi.

Pakistan hükümetinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, İslamabad'da 11 Kasım'daki intihar saldırısıyla bağlantılı olduğu belirtilen TTP hücresine operasyon düzenlendi.

İstihbarat ve güvenlik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, 4 militan yakalandı ve sorguya çekildi.

Sorguda, militanlardan biri saldırıya ilişkin itiraflarda bulundu.

Bu militan, TTP'de daha üst düzey bir militanın, "İslamabad'da intihar saldırısı düzenleyerek kolluk kuvvetlerinde en yüksek sayıda kayba yol açmayı" planladığını söyledi.

Aldığı talimatlar üzerine intihar saldırısını düzenleyen kişinin konaklamasını ayarladığını belirten militan, saldırının düzenlendiği gün de patlayıcı yüklü yeleği saldırgana giydirdiğini anlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İslamabad'da 11 Kasım'da mahkeme binası yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Pakistan medyasında, saldırıyı TTP'nin üstlendiği belirtilmişti.