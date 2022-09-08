Pakistan'da taşan Manchar Gölü tehlike oluşturuyor

Pakistan'ın üçte birinin sular altında kalmasına neden olan sel felaketi sonrasında ülkenin en büyük tatlı su gölü Manchar'ın taşan suları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Pakistan'ın üçte birinin sular altında kalmasına neden olan sel felaketi sonrasında ülkenin en büyük tatlı su gölü Manchar'ın taşan suları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yetkililer, büyük gölün taşan yerlerine setler çekerken Birleşmiş Milletler daha fazla yağmur yağması halinde setlerin yetersiz kalacağı konusunda uyardı.

Sel felaketinin merkezi Sindh bölgesinin Sulama Bakanı Jam Khan Shoro, Manchar Gölü'ndeki taşmaları durdurmak için Eylül ayının başından itibaren çekilen set çalışmalarından görüntüler paylaştı. Öte yandan yardım kampanyası yürüten Birleşmiş Milletler yetkilileri, Salı günü çekilen setlerin yetersiz kalabileceğini belirterek yaklaşan tehlike konusunda uyardı. Birleşmiş Milletler'in mülteci ajansı (UNHCR), konuyla ilgili açıklamasında "Durumun kötüleşebileceğinden korkuyoruz, Pakistan Meteoroloji Departmanı'nın son tahminleri önümüzdeki ay için daha fazla yağmur öngörüyor" dedi.