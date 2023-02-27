Pakistan'da, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisinden ülke genelinde grev kararı

Pakistan'da, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) yüksek enflasyon ve petrol fiyatlarındaki artış sebebiyle grev kararı almasının ardından parti destekçileri ülke genelinde kepenk kapattı.

Geo News televizyonunun haberine göre, TLP, ülkedeki yüksek enflasyon ve petrol fiyatlarındaki artışa dikkati çekmek için grev kararı aldı.

TLP destekçileri, ülkenin çeşitli şehirlerinde kepenk kapattı.

Karaçi'de çok sayıda otel ve dükkan grev kararı gerekçesiyle açılmadı.

Öte yandan şehirde grevin neden olduğu belirsizlik sebebiyle birçok okul eğitim ve öğretime ara verdi.

Karaçi'nin Orangi Town bölgesinde de protestocular lastik yakarak yolları kapattı.

Sind eyaletinin Dadu, Mirpur Mathelo, Obaro ve Ghotki gibi bölgelerinde ticari faaliyetler askıya alındı.

Genç Ticaretçiler Grubu lideri Malik Vajahat Mahbub Avan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yerli tüccarların TLP'nin grev kararına karşı çıktığını ve dükkanlarını bugün açık tutacağını söyledi.

Avan, esnafın ülkedeki ekonomik durum sebebiyle zor günler geçirdiğini belirterek, siyasi partilerden esnafın daha fazla kaybetmesine yol açmayacak protesto biçimleri bulmasını talep etti.

Dış borç 274 milyar dolar

Nominal gayrisafi yurt içi hasılası 350 milyar dolar olan Pakistan'da, Merkez Bankasının elinde yaklaşık 4 milyar dolar döviz rezervi bulunuyor.

Siyasi krizler ve enflasyonun artmasının yanında geçen sene yaşanan yıkıcı sel felaketi ve enerji sıkıntısı, ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Pakistan'ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum, ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.

İslamabad yönetiminin bu mali yılda yaklaşık 30 milyar dolar dış borç ödemesi gerekiyor.