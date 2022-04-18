Pakistan'da Sri Lankalı fabrika müdürünün öldürülmesine ilişkin 6 kişi hakkında idam kararı - Haberler

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Pakistan'da Sri Lankalı fabrika müdürünün öldürülmesine ilişkin 6 kişi hakkında idam kararı

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da Sri Lankalı fabrika müdürünün öldürülmesine ilişkin 6 kişi hakkında idam kararı

Pakistan'da mahkeme, geçen sene 3 Aralık'ta dine saygısızlık ettiği gerekçesiyle Sri Lankalı fabrika müdürü Priyantha Kumara'nın öldürülmesinden suçlu bulduğu 6 kişiye idam cezası verdi.

Pakistan'da mahkeme, geçen sene 3 Aralık'ta dine saygısızlık ettiği gerekçesiyle Sri Lankalı fabrika müdürü Priyantha Kumara'nın öldürülmesinden suçlu bulduğu 6 kişiye idam cezası verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sialkot şehrinde mahkeme, Sri Lankalı Kumara'nın ölümüyle ilgili görülen davada kararını verdi.

Mahkeme, Kumara'nın ölümünden suçlu bulduğu 6 kişi hakkında idam cezası verirken, 9 kişiyi ömür boyu, 1 kişiyi 5 yıl, 72 kişiyi 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar, 7 gün içinde temyize başvurma hakkına sahip.

Geçen sene öldürülmüştü

Sri Lankalı fabrika müdürü Kumara, 3 Aralık 2021 Pakistan'ın Sialkot şehrinde İslam dinine saygısızlık ettiği iddiasıyla bir grubun saldırısına uğrayarak öldürülmüş ve cesedi yakılmıştı.

Olay ulusal ve uluslararası basında geniş yer bulmuştu.

Pakistan'da sivil toplum örgütleri ve dini gruplar olaya tepki göstermişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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