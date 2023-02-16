Pakistan'da sosyal medyadan ordu karşıtı paylaşım yapan kişi 3 yıl hapisle cezalandırıldı Güncel Haberler Pakistan'da mahkeme, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçisi bir kişiye, Twitter'dan ordu karşıtı paylaşım yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verdi. Pakistan'da mahkeme, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçisi bir kişiye, Twitter'dan ordu karşıtı paylaşım yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verdi. Dawn gazetesindeki habere göre, Faysalabad Bölge Mahkemesinde, geçen yıl yakalanan, eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın liderliğini yaptığı PTI destekçisi 30 yaşındaki Sikandar Zaman'ın duruşması görüldü. Mahkeme, "orduyu karaladığı" ve üst düzey askeri yetkililere karşı "tehditkar" bir kampanya yürüttüğü gerekçesiyle Zaman'ın 3 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Karara sosyal medyada tepki gösteren aktivistler, PTI destekçisinin Twitter'da sadece 184 takipçisi olduğuna dikkati çekti. PTI siyasetçilerinden Azhar Maşvani, Zaman'ın ailesine ulaşmaya çalıştıklarını ve bu kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını kaydetti. Kaynak: AA / Güncel İmran Khan Pakistan Twitter Güncel Haberler

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