Pakistan'da düzenlenen iki silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen iki silahlı saldırıda 4 polis yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Geo News kanalının haberine göre polis, Lakki Marwat bölgesinde motosikletlilerin trafik polislerine ateş açtığını açıkladı.

Saldırının ardından 3 trafik polisinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, Hayber Pahtunhva'nın Bannu bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu bir polis yaşamını yitirdi.

Saldırının, polisin göreve gitmek üzere evinden çıktığı sırada gerçekleştirildiği kaydedildi.

İki olayda da kimliği belirsiz saldırganlar, olay yerinden kaçtı.

Polislerin cenazeleri hastaneye kaldırıldı, saldırılara ilişkin soruşturma sürüyor.

-? ? Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan sınırında bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

İki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da da Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.