Pakistan'da Silahlı Saldırı: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde roketatarlı ve silahlı saldırganların bir polis karakoluna baskın düzenlediği, iki bankayı ateşe verdiği ve bir çocuğun öldüğü bildirildi. Yetkililer, bazı saldırganların polisle çatışmada etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pakistan'da, Belucistan eyaletinde roketatarlı ve silahlı saldırganların polis karakoluna baskın düzenlediği, iki bankayı ateşe verdiği ve bir çocuğu öldürdüğü bildirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Mastung bölgesinde meydana gelen saldırıya ilişkin yetkililer açıklamada bulundu.

Açıklamada, Mastung bölgesinde silahlı ve roketatarlı düzinelerce saldırganın, bir polis karakoluna baskın düzenlediği ve iki bankayı ateşe verdiği belirtildi.

Yerel yönetim yetkilisi Can Muhammed, saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Sivillere rastgele ateş açan saldırganların, bir çocuğun ölümüne ve 9 kişinin yaralanmasına neden olduğunu ifade eden Muhammed, bazı saldırganların polisle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Eyalet hükümet sözcüsü Shahid Rind ise saldırganları yakalamak için operasyon başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan saldırıyı şimdiye kadar herhangi bir örgütün üstlenmediği aktarıldı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Hakan'dan Lautaro Martinez'e bomba yanıt: Tarih dimdik duranları hatırlar

Hakan'dan Lautaro Martinez'e bomba yanıt
Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

Bursa'da bir korkutan deprem daha! İstanbul'da da büyük panik yarattı
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi

Bodrum'da lahmacun ve adana yediler, gelen fiyata inanamadılar
Naci Görür'den Bursa'daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı

Naci Görür'den İstanbul'u da sallayan deprem için endişelendiren uyarı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.