Pakistan'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı ve ardından çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Geo News kanalına göre, polis yetkilileri, eyaletin Bannu bölgesinde Pakistan Talibanı'na (TTP) karşı mücadele amacıyla kurulan "barış komitelerinin" bir ofisini hedef alan saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

Yetkililer, saldırının ardından çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 7 komite üyesinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığını kaydeden yetkililer, saldırının "teröristler" tarafından düzenlendiğini ifade etti.

Pakistan devlet radyosunun haberine göre, Başbakan Şahbaz Şerif, "TTP'nin düzenlediği saldırıyı" şiddetle kınayarak, sorumluların adalet önüne getirilmesi çağrısı yaptı.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.