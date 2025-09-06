Pakistan'da Silahlı Saldırı: 2 Güvenlik Gücü Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Keç bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırının, bölgedeki "Koh-Puşat Pazarı'nda" meydana geldiğini ifade eden yetkililer, zanlıların motosikletle hareket ederek 2 güvenlik yetkilisini öldürdüğünü belirtti.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin olayın ardından bölgedeki tedbirleri artırdığını kaydetti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.