Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi öldü - Haberler

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Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi öldü

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi öldü

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan ve Pencap eyaletlerinde şiddetli yağış etkili oldu.

Yağışların yol açtığı sel ve heyelanda Belucistan'ın Sibbi bölgesinde 5, Pencap'ın Dera Gazi Han bölgesinde ise 2 kişi yaşamını yitirdi, her iki eyalette de çok sayıda kişi yaralandı.

Belucistan'da çok sayıda köprü ve yol selde zarar gördü, tarım arazileri de sular altında kaldı.

Pencap'ta da şiddetli yağışlar heyelanlara yol açarken, bazı bölgeler arasındaki trafik akışı güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

Meteoroloji Departmanı, yağışların 2 gün daha süreceğini duyururken, halkı şiddetli yağışlara karşı uyardı.

Lahor şehrinde 17 Haziran'da şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi ölmüştü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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