Pakistan'da şiddetli yağışlara bağlı kazalarda 14 kişi öldü

Pakistan'da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu kazalarda 14 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu kazalarda 14 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın farklı bölgelerinde 3 gün önce başlayan yağışların yol açtığı kazalarda 9'u turist 14 kişi yaşamını yitirdi.

Polis, 9 turisti taşıyan aracın Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesindeki Neelam Vadisi'nde nehre düştüğünü, turistlerin uzun arama kurtarma çalışmalarında bulunamadığını ve umutların tükendiğini belirtti.

Şiddetli yağışlara bağlı olaylarda ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde 4 kişi, Sind eyaletinin başkenti Karaçi'de de bir çocuk hayatını kaybetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, afetle mücadele ekiplerine ve kara yolu otoritelerine olası heyelan tehlikesine karşı teyakkuzda olma çağrısı yaptı.

Ülkenin bazı bölgelerinde yağışların hafta boyu devam etmesi bekleniyor.

Pakistan'da geçen yıl meydana gelen sellerde 1739 kişi hayatını kaybetmiş, felaketten 33 milyon kişi etkilenmişti.