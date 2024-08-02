Pakistan'da Şiddetli Yağışlar ve Sellerde 99 Kişi Hayatını Kaybetti
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA), Temmuz ayında ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle 99 kişinin hayatını kaybettiğini, 214 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
LAHOR, 2 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA), Temmuz ayında ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle 99 kişinin hayatını kaybettiğini, 214 kişinin ise yaralandığını açıkladı.