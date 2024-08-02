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Pakistan'da Şiddetli Yağışlar ve Sellerde 99 Kişi Hayatını Kaybetti

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Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA), Temmuz ayında ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle 99 kişinin hayatını kaybettiğini, 214 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

LAHOR, 2 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA), Temmuz ayında ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle 99 kişinin hayatını kaybettiğini, 214 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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