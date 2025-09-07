Pakistan'da Şiddetli Yağışlar ve Seller Can Almaya Devam Ediyor

Şiddetli yağışlar ve sellerin etkisi altındaki Pakistan'da, yağışlar ülkenin güney ve orta bölgelerinde devam ederken Hindistan, Pakistan'a Sutlej Nehri için "yüksek seviyeli sel" uyarısında bulundu.

Pakistan Su Kaynakları Bakanlığı, Hindistan'ın Sutlej Nehri için "yüksek seviyeli sel" uyarısı gönderdiğini bildirdi.

Bakanlık yetkilileri, taşkının halihazırda şiddetli su baskınlarıyla mücadele eden aşağı havza bölgelerini daha da olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Eyaletin Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Direktörü Arfan Ali Kathia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yalnızca Pencap eyaletinde yerinden edilenlerin sayısının 1,8 milyona ulaştığını ve toplamda 4,1 milyon kişinin selden etkilendiğini belirtti.

Sindh Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi, dün eyalet genelinde ve başkent İslamabad ile Pencap'ın bazı bölgelerinde 3 gün boyunca "şiddetli ve çok şiddetli" yağış beklendiğini açıklamıştı.

Pakistan tarihinde ilk kez doğudaki Çenab, Ravi ve Sutlej nehirlerinin aynı anda taştığı, binlerce köyün sular altında kaldığı ve felaketten milyonlarca kişinin etkilendiği ifade edilmişti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde son 24 saatte en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, böylece 26 Haziran'da başlayan muson yağmurlarında şu ana kadar ölü sayısının 907'ye ulaştığını bildirmişti.

Yetkililer, sellerin, 2022'de 1700'den fazla kişinin ölümüne yol açan, ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve 32 milyar dolarlık zarara neden olan felaketten sonraki en büyük afet olduğunu ifade ediyor.