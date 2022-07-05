Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi - Haberler

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Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Ketta şehrinde çatısı çöken iki evde ölenlerin sayısı 6'dan 7'ye çıktı. Ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

Sele kapılarak sürüklenen 2 kişinin cansız bedeni de bölgedeki bir barajın yakınında bulundu.

Toba Achakzai bölgesinde ise bir çoban ve 200 koyunu sele kapıldı. Olayda çoban hayatını kaybederken, 200 koyun telef oldu.

Şehirde şiddetli yağışlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükselirken, 13 kişi de yaralandı.

Yağışlar sebebiyle şehir genelinde 300'ün üzerinde ev hasar gördü, ağaçlar yollara devrildi.

Yetkililer, çok sayıda kayıp ihbarı aldıklarını ve ölü sayısının artabileceğini belirtirken, şehirde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Bu sabah, Ketta'da aşırı yağışlar nedeniyle çatısı çöken iki evde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.

İslamabad ve Ravalpindi, yağışlardan etkilendi

Başkent İslamabad ve Ravalpindi şehrinde de aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Ravalpindi'de ve İslamabad'ın H-13 bölgesinde aşırı yağışlar sebebiyle çok sayıda evi su bastı, araçlar sular altında kaldı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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