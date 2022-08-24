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Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu 15 kişi hayatını kaybetti

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Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu 15 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Sindh eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sindh eyaletinin Sukkur, Şikarpur ve farklı bölgelerinde etkili olan muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Eyalet genelinde şiddetli yağışlar nedeniyle yıkılan evlerin altında kalan 15 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, eyalette şu ana kadar 900 bin kişinin yağışlardan etkilendiğini ve 26 bin 600 evin yıkıldığını belirtti.

Kurulan yardım çadırlarında 37 bin 500 kişinin barındığını aktaran yetkililer, 800 büyükbaş hayvanın da telef olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Birleşmiş Milletlere (BM) çağrı yaparak, kendilerine yardım yapılmasını istedi.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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