Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 290'a yükseldi Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 290'a çıktı, 284 kişi yaralandı. Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 290'a çıktı, 284 kişi yaralandı. Ülke genelinde haziranın ortasından bu yana etkili şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin çeşitli şehirlerinde toplamda 9 binin üzerinde ev yıkılırken, çok sayıda köprü ve otoyol hasar gördü. Yetkililer, şiddetli yağışlar sebebiyle son 5 haftada Belucistan'da 99, Sindh'te 70, Hayber Pahtunhva'da 61 ve Pencap eyaletinde 60 kişinin yaşamını yitirdiğini ve toplamda 284 kişinin yaralandığını açıkladı. Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Togo Cumhuriyeti TEM Otoyolu Pakistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 290'a yükseldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.