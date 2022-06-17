Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi öldü - Haberler

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Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi öldü

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi öldü

Pakistan'ın Lahor şehrinde şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Lahor şehrinde şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor'un Firuzpur bölgesinde bir evin çatısı şiddetli yağış ve rüzgar sonucu çöktü.

Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Öte yandan şiddetli yağışlar sebebiyle şehir genelinde elektrik kesintileri yaşandı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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