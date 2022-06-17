Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi öldü Pakistan'ın Lahor şehrinde şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Pakistan'ın Lahor şehrinde şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor'un Firuzpur bölgesinde bir evin çatısı şiddetli yağış ve rüzgar sonucu çöktü. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Öte yandan şiddetli yağışlar sebebiyle şehir genelinde elektrik kesintileri yaşandı. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Pakistan Güncel Haberler

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