Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 76'ya yükseldi - Haberler

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Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 76'ya yükseldi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 76'ya yükseldi

Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı.

Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülke genelinde etkili aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Karaçi'de 6 kişinin daha ölmesiyle son 3 gündür devam eden yağışların yol açtığı kazalar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 oldu. Bu 6 kişiden 3'ü elektrik çarpması, 3'ü de evlerinin tavanının çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Şehrin birçok noktasında yollar sular altında kaldı, ev ve iş yerlerini de su bastı.

Yağışlardan en çok etkilenen Belucistan'da ise 670 ev zarar gördü, 12 baraj da hasar aldı.

Başkent İslamabad ve Ravalpindi şehirlerinde de şiddetli yağış etkili oldu. İslamabad'ın H-13 bölgesinde evleri su basarken, Ravalpindi'de bazı yollar sular altında kaldı.

Yağışların bayram boyunca ülke genelinde devam etmesi bekleniyor.

Ülke genelinde 5 Temmuz'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı.

Ülkede 5 Temmuz'dan bu yana devam eden yağışlar sonucu Belucistan'da 49, Gilgit-Baltistan bölgesinde 5, Kuzey Veziristan'da 4, Ravalpindi ve Gujranvala şehirlerinde 2'şer kişi ölmüştü. Karaçi'de ise bu sayının 8 olduğu kaydedilmişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Togo Cumhuriyeti Pakistan Karaçi su Güncel Haberler

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